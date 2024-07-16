Bangkok'ta lüks otelde 6 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Bangkok'ta lüks otelde 6 kişi ölü bulundu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Grand Hyatt Erawan Otel'de, Vietnam vatandaşı olduğu öğrenilen 6 kişi zehirlenme sonucu ölü olarak bulundu. Otel odasında yapılan incelemelerde herhangi bir kavga veya darp bulgusuna rastlanmazken, soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 21:31
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir lüks bir otelde Vietnam vatandaşı olduğu öğrenilen 6 kişi ölü olarak bulundu.

Başkent Bangkok'un Pathum Wan bölgesinde yer alan Grand Hyatt Erawan Otel'de öğle saatlerinde 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdıkları öğrenilirken, polis soruşturmayı kayıp diğer kişi üzerine yoğunlaştırdı. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunurken, herhangi bir kavga veya darp bulgusuna rastlanmadı.

Tayland Polis Şefi Thiti Sangsawang olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, otel odasında temizlik görevlileri tarafından ölü olarak bulunan 3 kadın ve 3 erkeğin Vietnam vatandaşı olduğunu doğrularken, cesetlerde herhangi bir fiziki darbe izine rastlanmadığını belirtti. Olayda hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Vietnam ve ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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