Banka Müdürü Erzan'ın Savunma Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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Banka Müdürü Erzan'ın Savunma Tarihleri Belli Oldu

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Seçil Erzan'ın genel müdürü ve yardımcısının savunmaları, 10 ve 15 Nisan'da alınacak.

10.02.2025 16:56
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Banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdür ve yardımcısının savunma yapacağı tarih belli oldu

İSTANBUL - Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdür ve yardımcısının savunma yapacakları tarih belli oldu. Hakan Ateş'in savunması 15 Nisan'da Bodrum'da, Mehmet Aydoğdu'nun ise 10 Nisan'da Ankara'da alınacak.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.

Savunma tarihleri belli oldu

Dava kapsamında önceki celse haklarında zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılması kararı verilen Erzan'ın o dönem genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun savunma tarihleri belli oldu. Sanık Hakan Ateş'in savunması Bodrum 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan tarihinde, sanık Mehmet Aydoğdu'nun ise Ankara 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan tarihinde alınacak.

Fatih Terim'in de şikayeti alınacak

Öte yandan mahkeme, önceki duruşmada sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman'ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına hükmetmişti.

Birleşen dosya için tekrar ifade verecekler

Mahkeme ayrıca, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 20 kişinin de şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine karar vermişti.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Mehmet Aydoğdu, Seçil Erzan, Hakan Ateş, Politika, 3-sayfa, Finans, Yargı, Hukuk, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banka Müdürü Erzan'ın Savunma Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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