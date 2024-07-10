Barajda boğulmaktan son anda kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Barajda boğulmaktan son anda kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti

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Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçirerek dalgıçlar tarafından kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı'nda meydana geldi. Ceren Gökboyum, suya girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirdi ve dalgıç ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10.07.2024 09:43
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Barajda boğulmaktan son anda kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçirerek dalgıçlar tarafından kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı'nda saat 15.36 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren Gökboyum, bir süre sonra suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren'i sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren Gökboyum, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Barajda boğulmaktan son anda kurtarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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