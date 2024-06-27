Barajda cesedi bulunmuştu, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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Barajda cesedi bulunmuştu, gözyaşları içinde toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan barajında cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan, gözyaşları arasında defnedildi. Emrah'ın kaybolmasının ardından yapılan araştırmada, son telefon sinyalinin baraj mevkiinden geldiği tespit edildi. Jandarma ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, su dolu alanda Emrah'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Adli Tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi ve gece saatlerinde toprağa verildi.

27.06.2024 18:12
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Barajda cesedi bulunmuştu, gözyaşları içinde toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan mahallesi mevkiinde sulama barajında meydana geldi. Araştırmayı sürdüren Ekipler, 2 gündür kayıp olan Emrah'ın son telefon sinyalinin Babasultan barajı mevkiinden geldiğini öğrendi. Baraja gelen Jandarma komutanlığı ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız bedeni buldular. Olay yerine Polis dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçlar gencin cansız bedenini sudan çıkardılar. Yapılan ilk incelemede gencin kimliği tespit edildi.

Haberi alan gencin yakınları olay yerine akın etti. Gencin cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktüler. Emrah Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Gencin ölmeden 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi.

Evli olan Ulucan'ın 2 çocuğunun olduğu belirtildi.

Adli Tıp'ta incelemenin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. İnegöl'ün Huzur mahallesine getirilen gencin cenazesi, gece 02.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Barajda cesedi bulunmuştu, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

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