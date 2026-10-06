Barcelona'da konut protestosunda 13 kişi gözaltına alındı, 30 polis yaralandı - Son Dakika
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Barcelona'da konut protestosunda 13 kişi gözaltına alındı, 30 polis yaralandı

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Barcelona'da konut krizine ilişkin gösteride kapüşonlu gruplar barikat kurup çöp konteynerlerini ateşe verdi, olaylar gece yarısına kadar sürdü. Katalan polisi aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı, 30 polis memuru hafif yaralandı.

İspanya'nın Barcelona kentinde konut krizine ilişkin düzenlenen gösterilerde kapüşonlu gruplar, kurdukları barikatları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Katalan polisi 13 kişiyi gözaltına alırken, çıkan olaylarda 30 polis memuru yaralandı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da akşam saatlerinde kiracı sendikası Sindicat de Llogateres ve diğer örgütler tarafından konut krizine ilişkin gösteri düzenlendi. Polise göre yaklaşık 20 bin, organizatörlere göre ise 120 binin kişinin katıldığı yürüyüş, yerel saatle 19.30'da Plaça Urquinaona meydanından başladı ve Barcelona'nın merkezindeki çeşitli noktalardan geçerek Passeig de Gracia caddesi ile Gran Via kavşağında sona erdi. Göstericiler yol boyunca yükselen kiraları ve emlak spekülasyonunu kınayarak konutlara erişimi garanti altına alacak önlemler alınması çağrısında bulundu. Göstericiler ayrıca konut sorunu nedeniyle genel grev çağrısı yaptı.

Şiddet olaylarına dönüştü

Yürüyüş, saat 21.30'a kadar devam etti. Polis daha sonra katılımcıların Passeig de Gracia ve Gran Via çevresindeki bölgeden ayrılmaları yönünde anons yaptı, ancak bazı göstericiler alandan ayrılmayı reddetti. Bölgedeki polis karakoluna yabancı maddeler fırlatıldı. Kapüşonlu grupların polislere taş, kaldırım taşı, cam şişe ve diğer yabancı maddeleri atmasıyla şiddet olayları yaşandı. Kalabalık grup çöp kutuları, bariyerler, bisikletler ve yakındaki inşaat çalışmalarından aldıkları malzemelerle barikatlar kurdu. Saat 22.15 civarında Katalan polisi, polisle çatışan grupları dağıtmak için harekete geçti. Olaylar Plaça Catalunya ve La Rambla çevresine yayıldı. Polise yabancı madde fırlatılırken, çöp kutuları ateşe verildi. Polis ise göstericilere karşı köpük mermi kullandı. Olaylar gece yarısına kadar devam etti. Polis şiddet olayları sırasında 28 barikat kurulduğunu ve 22 yangın çıktığını açıkladı. İtfaiyeciler, polis koruması eşliğinde yangınları söndürmek için alevlere müdahale etti. Olaylar sırasında araçlar da hasar gördü.

Katalan polisinden yapılan açıklamaya göre aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı, 30 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA
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