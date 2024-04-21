Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de İETT otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.