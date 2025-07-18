Barodan 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla suç duyurusu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

ÜVEY AĞABEYLERİ ŞİDDET UYGULADI

Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı.

"ÇOCUKLARA HAYVAN DIŞKISI YEDİRDİ" İDDİASI

Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.