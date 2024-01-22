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'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davası düştü - Son Dakika
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'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davası düştü

'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

\'Baron Ürfi\' lakaplı Ürfi Çetinkaya\'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan\'a hakaret davası düştü
22.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 23:00
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'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davası düştü

İSTANBUL - 'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken Nisan ayında İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada müşteki avukatı Emre Kaplan, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanık Çetinkaya'nın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sanık avukatı Hatip Mercan ise söz konusu suçun oluşmadığını, dolayısıyla müvekkilinin beraatına karar verilmesini, aksi halde zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Dava düştü

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ürfi Çetinkaya hakkında 'hakaret' suçundan açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa 'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davası düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davası düştü - Son Dakika
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