Bartın Amasra'da kaybolan madenci için denizde 7 saattir arama sürüyor - Son Dakika
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Bartın Amasra'da kaybolan madenci için denizde 7 saattir arama sürüyor

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Bartın Amasra\'da kaybolan madenci için denizde 7 saattir arama sürüyor
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Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan madenciden, eşine 'Balıkları tuttum geliyorum' mesajından sonra yaklaşık 7 saattir haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ve polisin sürdürdüğü aramaya balıkçılar katılırken, yakınları gece görüşlü helikopterle arama istiyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan bir madenciye, eşine attığı "Geliyorum" mesajından sonra bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 7 saattir ulaşılamayan maden işçisini aramak için çalışma başlatılırken, yakınları gece görüşü olan helikopterle aramanın başlatılmasını bekliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan 35 yaşındaki İlker Mızrak, balık avlamak için akşam saat 17.00 sıralarında kendi teknesi ile denize açıldı. İlker Mızrak, yaklaşık, 1.5 saat sonra eşi Serap Mızrak'a cep telefonundan "Balıkları tuttum geliyorum" yazan bir mesaj attı. Serap Mızrak, mesajın ardan geçen zamana rağmen eve gelmeyen kocasına telefonla ulaşmaya çalıştı. Serap Mızrak, defalarca kez yaptığı armalara rağmen ulaşılamadığı eşinin bulunması için polis ve sahil güvenlik ekiplerine ulaştı.

İlker Mızrak'ın kayıp haberi ilçede kısa sürede yayılırken, Sahil Güvenlik Batı karadeniz Grup Komutanlığı denizde, polisler ise karada arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine denizde balıkçılar, polislere ise karada vatandaşlar eşlik etti. İlçede izine rastlanılmayan İlker Mızrak'ı arama çalışmaları denizde yoğunlaştı. teknenin motoru bozulduğu ve akıntıyla birlikte Mızrak'ın denizde sürüklendiği tahmin edilirken, akıntının etkili olduğu Bartın Amasra'dan Zonguldak Filyos ve Bartın İnkumu yönlerine doğru saatlerdir süren arama çalışmalarında ne teknenin ne de İlker Mızrak'ın izine rastlanılmadı.

Aramalar için helikopter istediler

Mızrak'ın yakınları ve balıkçılar Amasra Büyük Liman'a akın ederken, arama çalışmalarını takip ediyor. Limanda gergin bekleyişi devam eden Mızrak'ın ailesi ve balıkçılar denizde botlarla yapılan aramalara çok geç olmadan gece görüşü olan helikopterlerle de devam edilmesini ve denizin bir an önce havadan taranmasını istiyor. Sahil güvenlik botları ve balıkçı tekneleri gerçekleştirilen arama çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıkları ile birlikte aramalara helikopterlerin de katılması bekleniyor.

Öte yandan yaklaşık 7 saattir kayıp olan İlker Mzırak'ı arama çalışmalarını Büyük Liman'da takip eden ve halen haber alamayan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Mızrak'ın fenalaşan yakınlarına ise olay yerine gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan İlker Mızrak'ın ilçedeki özel bir maden ocağında çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikAcil Durum3. SayfaAmasraBartınGüncelSon Dakika

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