Bartın Amasra\'da kazada ağır yaralanan 3 aylık bebek, 5 günde yaşamını yitirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 aylık bebek Umay Kocakurt, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

16 Eylül 2026 tarihinde Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetmiş, 3 aylık bebeği Umay Kocakurt ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 3 aylık Umay Kocakurt ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Umay bebek, hastanede sürdürülen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Umay bebeğin cenazesi memleketi Karabük'e gönderilecek.

Annesinin ardından hayatını kaybeden bebeğin yarın toprağa verileceği öğrenildi.