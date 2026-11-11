Bartın'da 120 dönüm ormanı etkileyen yangın davasında 67 yaşındaki şahıs beraat etti - Son Dakika
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Bartın'da 120 dönüm ormanı etkileyen yangın davasında 67 yaşındaki şahıs beraat etti

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Bartın\'da 120 dönüm ormanı etkileyen yangın davasında 67 yaşındaki şahıs beraat etti
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Bartın\'da 120 dönüm ormanı etkileyen yangın davasında 67 yaşındaki şahıs beraat etti
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 31 Ağustos 2025'te çıkan ve yaklaşık 120 dönüm ormanlık alana zarar veren yangın davasında 67 yaşındaki şahıs, 8. duruşmada suçun ispatlanamaması nedeniyle beraat etti. Alevler, 3 helikopter ve 28 iş makinesiyle yaklaşık 6 günde söndürülmüştü.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaklaşık 15 ay önce meydana gelen orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan 67 yaşındaki Dursun Öz, 8. duruşmanın sonucunda suçunun ispatlanamaması nedeniyle tahliye edildi.

Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde 31_ Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen yangında, arıcılık yapan Dursun Öz (67), öğle saatlerinde bal alımı ve sağımı yaptığı esnada tütsü körüğünden düşen kıvılcımın, otluk alandaki kuru otları tutuşturduğu ve alevlerin ise orada bulunan piknik tüpünün patlamasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Patlama ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alana sıçramıştı. 3 yangın söndürme helikopteri, 28 iş makinesi ve araç ile yaklaşık 150 ila 200 personel ile yaklaşık 6 gün süren çalışma sonucu alevler söndürülürken, yaklaşık 120 dönüm ormanlık alan hasar görmüştü. Yangının ardından gözaltına alınan Dursun Öz hakkında, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ulus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol ve tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Tutuksuz yargılanan Dursun Öz hakkında, 8. duruşmada ise yeterli delil olmaması ve suçun ispatlanamaması nedeniyle berat kararı verildi.

Adliye çıkışında Dursun Öz, yanındaki çocuklarına sarılarak mahkemeyi kazanmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: İHA
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