Bartın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelen bırakma töreni ile başladı

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen program çelenk bırakma ile start aldı. Bartın Valisi Nurtaç ArslanGarnizon Komutanlığı adına Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Dz.Kd.Alb. Hakan Kuşlaroğlu ve Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya tarafından çelenklerin sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Arslan. Dz. Kd. Alb Kuşlaroğlu ve Başkan Yalçınkaya'nın yanı sıra Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Orhan Uzun, askeri erkan, polis amir ve müdürleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kutlamalar Salı günü, tebrikat, kutlama töreni ve kabul töreni ile devam edecek - BARTIN