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Bartın'da 500 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 500 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Tutuklandı

Bartın'da bir iş yerinin camını kırarak içeriden 500 bin TL değerinde cep telefonu, laptop gibi malzemeler çalan maskeli ve eldivenli hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Bartın\'da 500 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Tutuklandı
26.12.2023 - 17:08,
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Bartın'da demir çubuk ile bir iş yerinin camını kırarak, içeriden 500 bin TL değerinde cep telefonu, laptop gibi malzemeler çalan maskeli ve eldivenli hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Orta Mahallesi Piryancılar Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satan iş yerinin camı kırılarak, içerisinden yaklaşık 500 bin TL değerinde farklı markalardaki cep telefonu, laptop gibi çeşitli elektronik eşyalar çalan N.G., polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bartın Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık bürosu ekiplerinin 18 adet güvenlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimliği belirlenen ve terminal çevresinde başka bir çalışma yürüten Narkotik Şube ekipleri tarafından durdurulan araçta yakalanan N.G, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından önce sağlık raporu için hastaneye ardından da adli makamlara sevk edildi. Aynı araçta çalınan cep telefonları ile yakalanan N.G, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kameralara yansımıştı

Yaklaşık 500 bin TL değerinde cep telefonu, laptop gibi elektronik malzemeleri çalan N.G'nin hırsızlık gibi suçlardan 20'yi aşkın dosyasının bulunduğu belirlenirken, iş yerinin camını kırdığı ve malzemelerle kaçtığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti. N.G'nin hırsızlık öncesinde iki kez iş yerinin önüne geldiğini görülen güvenlik kamerası görüntülerine, N.G'nin ilk seferde iş yerinin kapısının önünde bir süre çevreye bakındıktan sonra elindeki demir çubuğu bırakarak, köşe başına gittiği ve bir süre de burada etrafı gözlemlediği yer almış, N.G'nin ikinci seferde ise iş yerinin camı kırarak, hızla ara sokağa doğru kaçtığı yansımıştı. Sonra bir süre daha köşe başında kısa bir süre beklen N: G.'nin, gürültüyü duyan yada fark eden olmadığını anlayınca ise üçüncü kez iş yerinin önüne gelerek, daha önce kırdığı camdan içeriye girerek, yaklaşık 40 saniye gibi kısa bir süre içerisinde cep telefonu ve laptop gibi malzemeleri alarak iş yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınmıştı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da 500 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 500 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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