Bartın\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın Aladağ Mahallesi'nde yakılan anızdan sıçrayan alevler otluk alana sıçradı. Alevler, ormana ulaşmadan kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre Aladağ Mahallesinde yakılan anızdan alevler otluk alana sıçradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla etrafa yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 4 dönümlük alandaki ot ve çalışanın yandığı öğrenildi. - BARTIN