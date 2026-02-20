Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kişiyi Öldürenlere Müebbet Hapis - Son Dakika
Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kişiyi Öldürenlere Müebbet Hapis

Bartın\'da Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kişiyi Öldürenlere Müebbet Hapis
20.02.2026 18:12
Kozcağız'da arazi anlaşmazlığı sonucu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin sanıklara müebbet hapis cezası verildi.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden 3 kişinin tüfekle öldürüldüğü olaya ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs 2025 tarihinde Kozcağız beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Mehmet Demirci (65) eline aldığı tüfekle eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'ye (35) ateş etmesi sonucu olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Demirci ile Behice Demirci kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanıkların yargılaması Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, son celsede Mehmet Demirci ve Behice Demirci'nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, 3. Sayfa, Kozcağız, Bartın, Olay, Suç, Son Dakika

