Bartın'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Bartın'da 4 katlı bir binadan düşen işçi Nuri Kaplan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

19.12.2024 17:04
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Bartın'da çatıdan düşen işçi öldü

BARTIN - bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen Nuri Kaplan hayatını kaybetti.

Baetın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılan 50 yaşımdaki Nuri Kaplan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin yapılması amacıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedeb Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bartın\'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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