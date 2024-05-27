Bartın\'da Çocuklara Trafik Eğitimi Verilirken Veliler Komik Görüntüler Oluşturdu

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Bartın'da jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan eğitim parkurunda çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilirken, velileri ise alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaya çalıştı. O anlarda ise ortaya çıkan komik görüntüler, aileleri de çocukları da güldürdü.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Öğrenciler ve çocuklar, jandarma trafik ekiplerinin gözetiminde araçla ve yaya olarak, kurulan eğitim parkurunda tur attı. Jandarma ağabeyleri ve ablaları tarafından trafik kurallarının uygulamalı olarak anlatıldığı çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Parkurun yanında ise çocukların velileri alkol simülasyon gözlüğü kullanarak topa vurma testinden geçirildi. Alkol gözlüğü takan ve etrafında bir kaç tur dönen veliler, topu bulmakta ve vurmakta zorluk yaşadı. Kaleyi tutturmak bir yana topa vurmakta bile başaramayan velilerin o anlarda ortaya çıkan komik görüntüleri hem ailelerini hem de çocuklarını kahkahaya boğdu.

Öğretici ve eğitici etkinlik gün boyu devam etti - BARTIN