Bartın'da Denizde Boğulan Şahıs Karabük'te Defnedildi - Son Dakika
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Bartın'da Denizde Boğulan Şahıs Karabük'te Defnedildi

Karabük'ten hafta sonu tatili için Bartın'a gelen Durmuş Ertaş, şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen denize girdi. Gözden kaybolan Ertaş'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Ertaş'ın cenazesi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde defnedildi.

21.07.2024 21:05
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Bartın'da şiddetli fırtına ve dev dalgalara rağmen girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden şahıs, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Karabük'ten hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Bartın'ın İnkumu Sahili'ne gelen Durmuş Ertaş (39) denize girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan şahıs için yakınları, cankurtaran ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşılan Ertaş'ın naaşı, yapılan incelemenin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Ertaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Denizde Boğulan Şahıs Karabük'te Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Denizde Boğulan Şahıs Karabük'te Defnedildi - Son Dakika
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