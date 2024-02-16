Bartın'da Dilencilere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Bartın'da Dilencilere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

Bartın\'da Dilencilere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen ve dilenen kişilere yönelik denetimlerini arttırdı. Dilencilere cezai işlem uygulandı.

16.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:53
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Bartın'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İl dışından geldiği tespit edilen ve dilendiği tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yapılan denetimler arttırıldı. Denetimlerde il dışından şehrimize gelerek dilendiği tespit edilen dilencilere cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından kent merkezinde vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından geldikleri tespit dilen dilenciler yakalanarak, cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu yönde çalışmalarını devam ettirecektir" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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