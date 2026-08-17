Şenlikte yaşanan kazalar yürekler ağza geldi

Bartın'ın Arıt köyünde bu yıl 5.'si düzenlenen Doğa ve Yayla Şenliklerinde düzenlenen motokros, ATV ve Off road yarışmalarda yaşanan kazalar, seyircilerin yüreklerini ağzına getirdi. Zorlu parkurda gerçekleşen ve adrenalin zirve yaptığı yarışlardaki kazalarda, yaralanan olmadı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamp ve macera tutkunları, Arıt Köyü Kültür Turizm ve Kalkınma Derneği, Arıt Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bartın Off Road Derneği tarafından Arıt köyünde l 5'incisi düzenlenen Doğa ve Yayla Şenliklerinde 3 gün boyunca doğanın ve eğlencenin keyfini sürdü. Şenliklerin ilk iki gününde Tarık Yüksel ve Tayfur Çalık konserleri yer alırken, üçüncü günü ise motokros, ATV ve Off Road yarışmaları ile adrenalin zirve yaptı. Çukur, çamur, kasis, tümsek gibi engellerin yer aldığı parkura çıkan yarışmacılar, hayli zor anlar yaşadı. Engelleri hızla aşan ve parkuru tamamlayan sürücüler, alandakilere keyifli anlar yaşatırken, çamura saplanan, yolda kalan ve kaza yapan motor ve araç sürücüleri ise yürükleri ağza getirdi.

Bartın'daki ilk ve tek kadın ATV sürücüsü Gülcan Çay, parkurun ortasında tümsek nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Görevliler ve sağlık ekiplerinin koşarak müdahale ettiği Çay, iyi olduğunu söylemesi üzerine yarışa devam etti. kısa bir süre sonra tekrar yoldan çıkan sürücü, bu kez ağaca çarparak devrildi. Yürekleri ağza gelen görevli seyirciler hemen Çay'ın yanına koşarak müdahale etti. İkinci kazadan da yara almadan kurtulan Çay'a seyirciler alkışlayarak, destek verdi. Çay, görevlilerin ikazı ile yarıştan çekildi. Yarışı tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Çay, "ATV duygusu farklı bir şey. İlk kazada yoldan çıktım. Sonra da ağaca çarptım. Heyecan nedeniyle kaza geçirdim ama çok şükür iyiyim" diye konuştu. Yaşanan tüm kazalara etkinlik görevlileri ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Seyirciler, korkulu anlara neden olan kazalardan yara almadan kurtulan motor, ATV ve araç sürücülerini alkışlayarak destek verdi.

Zorlu yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile etkinlikler ve şenlikler sona erdi.

Etkinliğe, macera ve adrenalin tutkunlarının yanı sıra Bartın Valisi Ekrem Ender Ergün, İl Özel İdaresi genel Sekreteri Ayhan Kuş, İl genel Meclisi Başkanı Turhan kalaycı, Bartın belediye Başkan yardımcısı Şamil Keser, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda davetli katıldı