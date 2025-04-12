Bartın'da Falçatalı Kavga Güvenlik Kameralarında

Bartın'da cadde ortasında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı falçatalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Yukarıçarşı mevkisinde cadde ortasında yaşanan falçatalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de gözaltına alınmıştı. Tarafların birbirine, tekme, yumruk ve falçata ile saldırdığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların birbirlerine saldırdığı anları yer aldı. Kavga eden şahısların polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle birbirinden ayrıldığı görüldü. - BARTIN