Bartın'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti

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Bartın'da partiden dönen gençlerin yarış yaptığı otomobil, kamyonun altına girdi; 5 kişi öldü.

01.12.2024 09:21
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Bartın'da feci kaza... Parti dönüşü yarış yapan araç kamyonun altına girdi: 5 ölü

-Kamyonla çarpışan otomobil 5 gence mezar oldu

BARTIN - Bartın'da düzenlenen partinin dönüşünde, bir başka araçla yarış yaptığı ileri sürülen otomobil, kamyonun altına girdi. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın İnkumu semtinde düzenlenen partiden çıktıkları öğrenilen 5 arkadaş, 74 BC 310 plakalı Dacia marka otomobille evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştuğu ileri sürülen gençler, karşı şeritten gelen 74 DH 890 plakalı kamyonun altına girdi. Feci kazada otomobilin ön kısmında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken arka taraftaki 3 arkadaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ekibi yönlendirilirken, araçta sıkışan 2 kişi güçlükle araçtan çıkarıldı.

Olay yerine cenaze aracı ile gelen Bilal Yılmaz, aracın sağ ön koltuğunda bulanan kişinin kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş olduğunu öğrendi. Yımaz, büyük acı yaşarken dakikalarca olay yerinde cenazenin çıkarılmasını bekledi. Acı olayı öğrendikten sonra telefonla kayınpederini arayan Yılmaz, Rahmi Can'ın nerede olduğunu sordu. "Evde yatıyor" cevabı üzerine ise Yılmaz, "Bak yatağında mı?" diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, "Kaza yapmış" diyerek acı haberi verdi.

Bilal Yılmaz, Rahmi Can Odabaş'ın cenazesinin araçtan çıkarılmasının ardından kendi elleri ile önce tabuta, ardından da cenaze aracına koydu.

Öte yandan feci kazada, ölenlerin kimlikleri de belirlendi.

Feci kazada Rahmi Can Odabaş'ın yanı sıra Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya da hayatını kaybetti.

Olayda, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın\'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Feci Kaza: 5 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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