Bartın'da fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi, 8 kişi yaralandı
Bartın'ın Hasankadı beldesinde fındık işçilerini taşıyan patpat tarım aracı devrildi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı, yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.
Bartın'da fındık işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan patpat devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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