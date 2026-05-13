Bartın'da Fırtına Ev Çatısını Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da Fırtına Ev Çatısını Uçurdu

Bartın\'da Fırtına Ev Çatısını Uçurdu
13.05.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Uçan parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Bartın'da akşam saat 23.12 sıralarında şiddetli yağış ile birlikte etkili olan fırtına, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı Şevki Birinciliği Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan düşen parçalar, bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, ekipler hasar tespiti için çalışma başlattı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çatısı uçan apartman ve çevredeki binalarda oturanlar ise olay anında büyük bir gürültü sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Fırtına Ev Çatısını Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Fırtına Ev Çatısını Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.