Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu

3.Sayfa

Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı

Bartın'da yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Çaydüzü Mahallesi'nde oto bakım ve onarım dükkanı bulunan Bekir Aydın (32) iddiaya göre; gece şiddetli kar ve tipi nedeniyle evine gidemeyince iş yerine gitti.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Otomobilini dükkanın içine alan Aydın'a ulaşamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi. Şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine ekipler, aracı iş yerinde görünce ailenin izniyle iş yerinin camını kırdı. Ekipler içeri girdiklerinde Bekir Aydın'ı hareketsiz bir şekilde aracın içerisinde buldu. Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ölümü şüpheli bulunan şahsın ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenebileceği ya da intihar ihtimalleri araştırılıyor.