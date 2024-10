Bartın\'da Gerçekçi Afet Tatbikatı

3.Sayfa

Bartın'da arama kurtarma ekiplerinden 23 kurum, STK'dan toplam 48 araç 216 personelin katıldığı deprem, yangın ve sel felaketlerine karşı gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

İl Afet Müdahale Planı kapsamında Bartın'ın Kozcağız Beldesi Şarköy Köyü Boğaz mevkisinde afet depremi yapıldı. Senaryo gereği baraj patlaması sonucu ırmağa düşen bir minibüsteki 2 kişiyi arama kurtarma çalışması ile tatbikata başlandı. Irmağa giren arama ekipleri, önce araçta mahsur kalan yaralıyı, ardından ise ırmağa düşerek ölen şahsın cenazesine ulaştı. Meydana gelen depremde yıkılan bir evde yangın da çıktığı ihbarı ile harekete geçen ekipler, önce başarılı bir şekilde alevleri söndürdü. Ardından ise enkaz altında kalan bir yaralıya ulaşarak, başarılı bir şekilde dışarıya çıkardı.

Gelen başka bir ihbar ile yıkılan bir binaya müdahale eden ekipler, içerideki ölü ve yaralılara kısa sürede ulaşarak, başarılı bir şekilde çıkardı. Son derece modern ve teknolojik cihazlar ile arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı tatbikatta, ölü ve yaralı olan kişiler ise gerçek insanlardan kullanıldı.

Deprem anında yaşanan feryat ve ağlamaların da canlandırıldığı tatbikatta ekipler, başarılı bir sınav verdi. 23 paydaş ile tatbikatın yapıldığını ifade eden Vali Nurtaç Arslan, "Deprem, yangın ve sel tatbikatı gerçekleştirdik. Doğal afetler, hem dünyamızın hem ülkemizin bir gerçeği. Önceliğimiz afetlere karşı tedbir almak. Ülke olarak bir çok afeti yaşadık. Bir takım tecrübeler kazandık. Her yıl düzenli olarak bu tatbikatları yapacağız. Tecrübelerden istifade ederek, afetlere hazırlıklı olmaya gayret edeceğiz. 216 personel 48 araçla gerçekleşen bir tatbikat. Her bir ayrıntısı düşünüldü. Her türlü teknolojiyi kullanarak, tecrübelerimizi de kullanarak, arkadaşlarımız gerçekçi bir tatbikat yaptılar"

"Tüm madenciler, arama kurtarma ekibi olarak yetiştirilecek"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, depremdeki arama kurtarma çalışmalarında büyük bir özveri ile başarılı olan madencilerin, yapılan bir protokolle arama kurtarma ekibi olarak yetiştirileceğini söyleyen Vali Arslan, "6 Şubat depreminden sonra da TTK ile bir ön yaptık. Amasra TTK'daki arkadaşlarla arama kurtarma birliği oluşturmayı düşündük. Sonrasında bu çalışma ulusal düzeye taşındı. AFAD başkanlığı ile TTK Genel müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Çalışmalar devam ediyor. Bütün madencilerin arama, kurtarma ekibi olarak yetiştirilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.