Bartın\'da Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde lokma dağıtıldı

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Bartın'da Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıldönümünü nedeniyle lokma dağıtıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde Bartın Şadırvan Camii'nde lokma dağıtıldı. Cuma namazı çıkışında AFAD ve belediye ekiplerince dağıtılan lokmalarla birlikte, cemaate afetlere karşı bilgilerin yer aldığı broşürler de verildi.

Cami avlusunda il müftülüğü tarafından da hanımların yaptığı el işi ürünler de depremzedeler yararına satıldı. - BARTIN