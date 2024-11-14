Bartın\'da Kamyonet 7 Metreden Uçtu, 2 Yaralı

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Bartın'da can pazarı: Kamyonet 7 metre yüksekten uçtu, 2 kişi yaralandı

BARTIN - Bartın'da seyir halindeki bir kamyonet yoldan 7 metre yüksekten uçtu. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Amasra yolunda B.H. idaresindeki 74 ABH 851 plakalı kamyonet, Vural Ak Kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 7 metre yüksekten düşen kamyonet ormanlık alandaki bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü B.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile vatandaşların yürüttüğü çalışma ile yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralıların bulunduğu sedyeler ise yoldan sarkıtılan halat yardımı ile çekilerek yola çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapanın kamyonun hızlı olduğu öğrenilirken yolun yağmur nedeniyle ıslak olduğu belirtildi.