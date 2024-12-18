Bartın'da yoldan çıkan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğırlar köyüne bağlı Kayraltı Mahallesi'nde seyreden M.A. idaresindeki 74 BL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye giren araç, ağaca çarparak durabildi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Kaza: Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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