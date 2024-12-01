Kazada ölen 3 genç dualarla son yolculuğuna uğurlandı
BARTIN - Bartın'da düzenlenen parti dönüşünde kamyonun altına girmesi sonucu hayatını kaybeden 3 arkadaşın cenazeleri dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın'da meydana gelen faci kazada hayatını kaybeden Rahmican Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü'nün cenazeleri, otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Gençlerden Rahmican Odabaş'ın cenazesi Çaydüzü Mahallesindeki evinin önünde okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser'in yanısıra, Odabaş'ın yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Gencin cenazesi dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.
Kazada ölen gençlerden Berkan Kaya, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Alabaş Köyü'nde, Murat Can körükçü'nün cenazesi Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü mevkisinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.
Aynı kazada ölen gençlerden Özgür Çomak ve Koray Uğuz'un cenazelerinin ise yarın defin edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Kazada Hayatını Kaybeden 3 Genç Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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