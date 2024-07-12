Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da yaşayan bir aile, hastaneden dönüş yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu feci bir kaza geçirdi. Kazada baba hayatını kaybederken, oğlu, karısı ve torunu ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğe açıldı.

12.07.2024 19:04
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Bartın'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Feci kazada, hastaneden dönen bir kişi hayatını kaybederken, oğlu, karısı ve torunu ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da yaşayan ve kalp rahatlığı bulunan Hasan A. (75), rahatsızlığı nedeniyle Bartın İl Özel İdaresi'nde çalışan oğlu Radet A. (41), eşi Hatice A. (70) ve 11 yaşındaki torunu D.A. ile birlikte tedavi amacıyla Karabük'teki bir hastaneye götürüldü. Yapılan test ve tahlillerin ardından aile, Bartın'a dönmek için Karabük'ten yola çıktı. Radet A. idaresindeki 74 BS 637 plakalı otomobil, Karabük- Bartın karayolunda Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Yeni Mahalle ağaçlı yol olarak bölgede kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ise sürücü Radet A. ve babası Hasan A. ağır yaralanırken, sürücünün annesi Hatice A. ve kızı D.A. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ulus ve Bartın'daki hastanelere kaldırılırken ağır yaralı Hasan A. yolda hayatını kaybetti. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu annesi Hatice A. ile kızının ise sağlık durumunun olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alınırken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı kara yolu ise aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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