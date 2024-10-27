Bartın'da Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Ferdi Tayyar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bartın'da Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Ferdi Tayyar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın\'da Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Ferdi Tayyar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Ferdi Tayyar, düzenlenen cenaze töreniyle memleketine defnedildi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra birçok resmi ve siyasi temsilci katıldı.

27.10.2024 18:16  Güncelleme: 18:28
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ferdi Tayyar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Ferdi Tayyar'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesine bağlı Sütlüce köyündeki evine getirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, duaların edildiği cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıdı. Bakan Tunç, Tayyar'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek, taziyede bulundu. Göçükte hayatını kaybeden madencinin cenazesi, Orta Mahalle Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, madenci Tayyar'ın yakınları, mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden Ferdi Tayyar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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