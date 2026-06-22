Bartın\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bartın'da seyir halindeki motosiklet, otomobile çarptı. kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Orta Mahallesi Hendekyanı caddesinde seyir halindeki motosiklet, bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası yere savrulan ve ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olayın yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç ve motosiklet yoldan kaldırıldı. - BARTIN