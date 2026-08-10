Bartın'da Öldürülen Şahıs Bulundu - Son Dakika
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Bartın'da Öldürülen Şahıs Bulundu

Bartın\'da Öldürülen Şahıs Bulundu
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Ev arkadaşı tarafından çekiçle öldürülen Osman Togo'nun cesedi bahçede bulundu. Gözaltı var.

Bartın'da bir şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu. Kafası çekiçle ezilen şahsın ev arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde aynı evde yaşayan A.B. (55) ve Osman Togo (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda A.B, eline geçirdiği çekiçle kafasını ezerek arkadaşını öldürdü. A.B., arkadaşının cesedini evin bahçesine taşıyarak, üzerini ağaç dalları ile örttü. İddiaya göre A.B'nin ev arkadaşını öldürdüğünü söylediği yakını, jandarmayı arayarak olayı bildirdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri cesedi bulurken, Boğaz mevkiinde yakalanan A.B. gözaltına alındı. Boğazına sarılı halat bulunduğu iddia edilirken Osman Togo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.B'nin daha önce de adam yaralama, kavga gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi. Tokat'ın Pazar ilçesi Dereköy nüfusuna kayıtlı olan Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde kaldığı kaydedildi. Togo'nun boğularak mı, yoksa aldığı çekiç darbeleri sonucu mu öldüğü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Öldürülen Şahıs Bulundu - Son Dakika

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