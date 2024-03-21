Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.
Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde bulunan, sürücüsü belirlenemeyen 55 AIL 526 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan Kozcağız Beldesi istikametine dönmeye çalışan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 AZ 841 plakalı otomobil Bartın Terminal Kavşağı'nda çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, önce refüje, ardından ise elektrik direği ve tabelalara çarparak devrildi. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yürütülen çalışma ile sıkışan 2 kişi kısa sürede araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kazanın ardından yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, trafik tali yoldan verildi. Kaza sonrası devrilen ticari aracın tekerlek, tampon gibi yola ve refüje savrulan parçaları; yıkılan direk, zarar gören refüj ve trafik tabelaları olay yerinde savaş alanını andıran görüntülere neden oldu.
İkinci bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Rize'de yaşanan bir kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki taraf arasında husumet bulunduğu ve tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Polis ekipleri tarafından müdahale edilerek olay kontrol altına alındı.
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, 7 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan otoparkta park halindeki bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
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