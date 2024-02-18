Bartın'da Otomobil Yoldan Çıkarak Araziye Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Otomobil Yoldan Çıkarak Araziye Uçtu: 4 Yaralı

Bartın\'da Otomobil Yoldan Çıkarak Araziye Uçtu: 4 Yaralı

Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı.

18.02.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir eden M.A. idaresindeki 34 GLG 172 plakalı otomobil, Bartın'ın Çiftlik ve İhsanoğlu köyleri arasındaki mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye uçan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular A.Ö, E.E. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen araçların sürücüleri, yolcuları, jandarma ve olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolü kaybettiği belirtilen sürücünün Çaycuma'dan Bartın'a seyir halinde bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması amacıyla yol kenarında güvenlik tedbirleri aldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Çiftlik, Bartın, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Otomobil Yoldan Çıkarak Araziye Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Otomobil Yoldan Çıkarak Araziye Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement