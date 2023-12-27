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Bartın'da Polis Kovalamacası: Şahıs Uyuşturucu Kullanma Aparatını Kırarken Yakalandı - Son Dakika
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Bartın'da Polis Kovalamacası: Şahıs Uyuşturucu Kullanma Aparatını Kırarken Yakalandı

Bartın'da polis tarafından aranan bir şahıs, polisi görünce ağzına bir madde atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Ayrıca şahsın 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Bartın\'da Polis Kovalamacası: Şahıs Uyuşturucu Kullanma Aparatını Kırarken Yakalandı
27.12.2023 - 19:00,  Güncelleme: 19:02
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Bartın'da polisi görünce ağzına bir madde atarak kaçan şahıs, uyuşturucu kullanma aparatını kırdığı esnada yakalandı. Yaşanan kovalamacada yakalanan şahsın 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahıslara yönelik Kocamüftü Sokak'ta yürüttüğü çalışma esnasında hareketlerinden şüphelendikleri şahsı kontrol etmek istedi. Polisi görünce ağzına bir madde atarak kaçmaya başlayan şahıs ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Sokağın sonunda duran şahıs cebinden çıkardığı ve uyuşturucu madde kullanıma aparatı "payp"ı yere atarak üzerine basmaya kırmaya başladı. Aparatı kırdığı esnada, polis ekiplerine yakalanan şahıs gözaltına alındı.

B.A. isimli şahsın üzerinde yapılan arama 0,74 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde Bartın İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda "uyuşturucu madde ve uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Polis Kovalamacası: Şahıs Uyuşturucu Kullanma Aparatını Kırarken Yakalandı - Son Dakika


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