Bartın\'da Polisten Kaçan Sürücü Minibüse Çarptı

Bartın'da polisten kaçan bir sürücü, yolda jandarmaları görünce panikleyerek yolda duran bir minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçmayı başaran sürücü, Muratbey köyü yakınlarında yolda jandarma ekiplerini görünce panikledi. Araç karşı şeritte duran bir minibüse çarptı. Daha önce meydana gelen bir kazaya müdahale etmek için bölgede bulunan jandarma, sağlık ekipleri ve aracın peşinden gelen polis ekiplerinin gözleri önünde meydana gelen kaza saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, hemen aracın yanına giden jandarma, polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer kişi de çağrılan itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Otomobilin çarptığı minibüsün işçi indirmek için yol kenarında durduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yola çıkan domuz nedeniyle meydana gelen ilk kazada da 1 kişinin yaralandığı belirtilirken, art arda meydana gelen iki kazada toplam yaralı sayısının 3 olduğu öğrenildi. - BARTIN