Bartın'da aracında ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda şok uygulama yaptı. Ekipler şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Av tüfeğine el koyan ekipler, araç sürücüsü Y.Ç. hakkında işlem başlattı. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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