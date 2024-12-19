Bartın'da Şaşkın İhbar: Ayakkabısını Telefon Sandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Şaşkın İhbar: Ayakkabısını Telefon Sandı

Bartın\'da Şaşkın İhbar: Ayakkabısını Telefon Sandı

Alkollü Hakan Ç., ayakkabısını telefon sanarak annesini aradı. Polis, tedavi için ikna etti.

19.12.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir ay önce cebindeki çakmağı telefon sanarak konuşan şahıs, bu kez de ayakkabısını telefon zannedip annesini aradığını söyledi. Kırık şişeyle kendine zarar veren alkollü şahıs, uzun uğraşlar sonunda polisler tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Bartın'da yaklaşık bir ay önce Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi'ndeki ırmak kenarında hareketsiz yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin sabrını zorlayan "Eyvah Hakan" lakaplı Hakan Ç., bir ay sonra yine aynı bölgede bir kez daha ihbar edildi. Irmak kenarındaki yamaçta alkol alan Hakan Ç., elindeki kırık alkol şişesi ile bileklerini kesti. Olay yerine giden ekipler bir süre Hakan Ç'yi, elindeki kırık şişeyi atması için ikna etmeye çalıştı. Polislerin kırık şişeyi güçlükle elinden aldığı Hakan Ç., bu kez ise sağlık ekiplerini beklemeden evine gitmek istedi. Polisler ise bileklerinde kesik izleri olan Hakan Ç'yi, ambulans gelene kadar bölgede tutmaya çalıştı. Şarhoş olan ve ayakta durmakta bile zorlanan Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalışan polisler, hayli zor anlar yaşadı. Yaklaşık bir ay önce yansıyan görüntülerde, cebindeki çakmağı telefon sanrak yakınları ile görüşen Hakan Ç., bu kez ise ayakkabısını telefon zannederek annesini aradı. Annesini aradığını söyleyen Hakan Ç, bir süre ayakkabı ile konuştu.

Ambulansın gelmesinin ardından ekipler, bu sefer de tedavi edebilmek için Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen Hakan Ç., ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Şaşkın İhbar: Ayakkabısını Telefon Sandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Şaşkın İhbar: Ayakkabısını Telefon Sandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.