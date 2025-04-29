Bartın'da Şiddetli Fırtına Turistlere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bartın'da Şiddetli Fırtına Turistlere Zor Anlar Yaşattı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle turistler yürümekte zorlandı ve kuşlar uçmakta güçlük çekti. Deniz ve limandaki dalgaların boyu 4 metreyi aştı. Belediye, gerekli tedbirleri alarak vatandaşları uyardı.

29.04.2025 17:38  Güncelleme: 17:48
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Bartın'da şiddetli fırtına turistlere zor anlar yaşattı

Şiddetli rüzgarda turistler yürümekte, kuşlar uçmakta zorlandı.

Limanda küçük çapta ters dalgalar oluşturan rüzgar su damlalarını uçurdu

BARTIN - Türkiye'nin en gözde turizm yerlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle turistler yürümekte, kuşlar ise uçmakta zorluk çekti. Deniz ve limanın birleştiği yerlerde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Muhteşem doğası, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Amasra'da 2 gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor. Saatte hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle, ilçeyi gezen ve sık sık fotoğraf çekilen turistler yürümekte zorlandı.

Dalga boyu 4 metreyi aştı

Denizde ise fırtına nedeniyle dalgalar oluşurken, kayalara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi aştı.

Kuşlar uçmakta zorlandı

Fırtınada kuşlar uçmakta bile zorlanırken, denizde avlanan kuşlar da dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ters dalgalar oluştu, tekneler hayatla bağlandı

Küçük limanda rüzgar nedeniyle ters dalgalar oluşurken, limanın deniz ile birleştiği tarihi Kemere köprüsünün altında ise küçük çaplı girdaplar oluştu. Şiddetli rüzgar, su damlarını da uçurdu. Fırtına nedeniyle balıkçı ve gezinti tekneleri de limana sığındı. Beşik gibi sallanan Büyük limandaki tekneler halatlarla, iskele ve rıhtımlara bağlandı.

Bakı tekneler ise Küçük liman mevkiisinde karaya çıkartıldı

Olumsuz bir durum yaşanmadı

İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşların uyarıldığı ilçede olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Şiddetli rüzgar bekliyorduk. Fırtına 2 gündür etkili oluyor. Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından anonslarla vatandaşları ikaz ettik. Şuana kadar yaşanan olumsuz bir durum olmadı. Gereken tedbirleri aldık ama vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Şiddetli Fırtına Turistlere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika

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