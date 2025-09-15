Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bartın\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
15.09.2025 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bartın'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Bartın- Safranbolu karayolu üzerinde Çaydüzü Mahallesi kavşağında seyir halinde bulunan 74 AAT 975 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak üzerine çıktı. Otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. 5 kişinin yaralandığı kazada, aracın ön kısmı hurdaya döndü. Ekipler düşmek üzere olan elektrik direk için de önlem aldı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 07:40:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.