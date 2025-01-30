Bartın'da Tuvalette Ölüm

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Yakınlarının ulaşamadığı şahıs evinin tuvaletinde ölü bulundu

BARTIN - Bartın'da yakınlarının haber alamadığı 47 yaşındaki Ömer Ekinci, evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Bartın Kırtepe Mahallesi 714 sokakta 2 katlı evin üst katında oturan ve en son dün akşam evine gittiği görülen 47 yaşındaki Özcan Ekinci'den bir daha haber alınamadı yakınlarının ihbarı üzerine olay yerinw polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması üzerine ise itfaiye ekipleri, evin açık camından içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, evin tuvaletinde Özcan Ekinci'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Özcan Ekinci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yürüttüğü olay yerine Cumhuriyet Savcısı da geldi.

Acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi

Yapılan incelemelerde Ekinci'nin gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Özcan Ekinci'nin babasının da bir hafta önce kalp krizi geçirdiği, anjiyo olduğu öğrenilirken, oğlunun ölüm haberinin ise babaya sağlık ekipleri eşliğinde verildiği belirtildi.