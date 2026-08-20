Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bartın'da jandarma, R.K.'ya ait evde uyuşturucu madde ve kenevir bitkileri ele geçirerek 1 kişiyi gözaltına aldı.
Bartın'da jandarma ekipleri yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişiyi gözaltına aldı
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş Köyü'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.K. isimli şüpheli şahsa ait ikamette, eklentilerinde ve kullanımında bulunan arazide operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 500 gr kubar esrar maddesi, 200 gr kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.K hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
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