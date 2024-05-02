Bartın'da yangında ölen engelli kadın, kocası ve kızının yanına defnedildi - Son Dakika
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Bartın'da yangında ölen engelli kadın, kocası ve kızının yanına defnedildi

Bartın\'da yangında ölen engelli kadın, kocası ve kızının yanına defnedildi

Bartın'ın Kayadibikavlak köyünde çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın eşi Seher Çetinbağ, hastanede yaşam mücadelesini kaybettikten sonra kocası ve 6 yıl önce kazada ölen kızının yanına defnedildi. Çiftin daha önce de 9 yaşındaki kızlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

02.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
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Bartın'da 10 gün önce evlerinde çıkan yangında ölen engelli eşinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın, kocasının ve 6 yıl önce kazada ölen kızının yanına defnedildi.

Bartın'ın Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde 23 Nisan'da tüpten sızan gaz nedeniyle çıkan yangında bedensel engelli Tevfik Çetinbağ hayatını kaybederken, kocasını kurtarmak için alevlerin arasına dalan ve ağır yaralanan Seher Çetinbağ da hastanede 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sevk edildiği İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Seher Çetinbağ'ın cenazesi, İstanbul'dan Örencik Mahallesi'ndeki evine getirildi. Çetinbağ'ın cenazesi, Örencik Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığındaki aile kabristanına getirildi. Çetinbağ, aynı yangında yaşamını kaybeden engelli kocası Tevfik Çatinbağ'ın ve 6 yıl önce okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu ölen 9 yaşındaki kızı Emine Çetinbağ'ın mezarının yanına defnedildi.

Yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Tevfik Çetinbağ ve eşi Seher Çetinbağ'ın 6 yıl önce evlat acısı yaşadıkları ortaya çıktı. 6 Nisan 2018 yılında Bartın Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana gelen kazada özel eğitim alan 9 yaşındaki Emine Çetinbağ, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tekerlekli sandalyesi ile evin önüne çıkartılan acılı baba Tevfik Çetinbağ son kez evlerinin önüne getirilen kızının tabutu başında gözyaşı dökerken, anne Seher Çetinbağ'ın ise "Benim kınalı kuzum, babaannene selam söyle" diyerek ettiği feryat yürekleri dağlamıştı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Bartın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da yangında ölen engelli kadın, kocası ve kızının yanına defnedildi - Son Dakika

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