Bartın\'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Bartın'da beton mikseri, beton pompası ve işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. İki araç arasında sıkışan sürücü 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi Çatmaca Kavşağı yakınlarında A.B. idaresindeki 67 NB 179 plakalı beton mikseri, M.S.idaresindeki 74 BG 500 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Erdal Ş. idaresindeki 74 BB 139 plakalı beton pompa aracı da önünde seyir eden beton mikserine çarptı. Feci kazada Erdal Ş., mikser ve pompa aracı arasında sıkıştı. Kazada mikserin sürücüsü A.B. ile işçi servisinde bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç., yaralandı. Feci kazada yaralananlar Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki araç arasında sıkışan sürücüsü Erdal Ş.'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaralı sürücü itfaiye, polis ve vatandaşların yardımı, vinç ve iş makinelerinin desteği ile yürütülen ve yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Sürücünün sıkışan ayağını kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler, büyük uğraş verdi.

Ağır yaralanan sürücü, beton mikserinin vinçle havaya kaldırılması, miksere yapışan pompa aracının da iş makineleri ile geri çekilerek ayrılmasının ardından araçtan çıkarılarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrasında ise toplanan onlarca kişi kurtarma çalışmalarını izleyerek, cep telefonlarıyla görüntü çekmeleri dikkat çekti. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, savaş alanına dönen yol ise akan yağ ve akaryakıt nedeniyle kaygankaştı. Başka bir kazaya sebebiyet vermemek için trafiğe tamamen kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından temizlenerek ulaşıma açıldı. - BARTIN