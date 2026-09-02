Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temel çukuruna uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temel çukuruna uçtu, 2 kişi yaralandı

Bartın\'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temel çukuruna uçtu, 2 kişi yaralandı
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Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde T.K. yönetimindeki 55 ASH 879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten karayolunda yapımı süren alt geçit inşaatının temeline uçtu. Kazada araçta bulunan S.K. ve A.K. yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, yaralıları bırakarak olay yerinden ayrılan sürücü T.K.'yı ararken, sürücünün bir ay önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten karayoluna yapımı süren alt geçit inşaatının temeline uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Bartın'a Bağlı Amasra İlçesi Çakraz köyünde seyir eden T.K idaresindeki 55 ASH 879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karayolunda yapılan alt geçit inşaatının temeline uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten temel çukuruna düşen otomobil ters dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçtan yaralı olarak çıkan S.K ve A.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen jandarma trafik ve asayiş timleri bir süre yaralandığı düşünülen sürücüyü aradı. Ekipler, arama çalışmalarında ise sürücünün yaralı arkadaşlarını bırakarak, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Araçtaki benzin sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine çağrılırken, yolda geniş güvenlik tedbirleri alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile aracın alev alması önlenirken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında ise T.K olduğu belirlenen sürücü olay yerinde bulunamadı. İncelemesini sürdüren jandarma ekipleri, T.K'nın bir ay önce Amasra Tüneli girişinde kazaya karıştığı ve bu kazanın ardından ehliyetine el konulduğunu tespit etti. Ekiplerin sürücüyü arama çalışmaları sürerken, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kazanın ardından bölgeye gelen vatandaşlar ve sürücüler ise yol çalışması nedeniyle gerekli ışıklandırma ile önlemlerin yeterli ölçüde alınmadığını ileri sürerek aynı bölgede bir hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Amasra, Bartın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temel çukuruna uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 5 metre yükseklikten alt geçit inşaatının temel çukuruna uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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