Bartın Ulus'ta ani bastıran yağış düğünü takılar takılamadan dağıttı - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta ani bastıran yağış düğünü takılar takılamadan dağıttı

Bartın Ulus\'ta ani bastıran yağış düğünü takılar takılamadan dağıttı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde açık havada yapılan Bilal ve Yurdakul Çetin çiftinin düğünü, aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle yarıda kaldı. Yaklaşık 5 dakika süren yağışta davetlilerin büyük bölümü alanı terk ederken, düğün az sayıda davetlinin takılarını vermesiyle tamamen dağıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle açık havada yapılan düğün, takılar bile takılamadan dağıldı

Ulus ilçe belediyesine ait Doğapark Oteli Açık Hava Salonu'nda akşam saatlerinde Bilal ve Yurdakul Çetin çiftinin düğünü gerçekleşti. Dans ve oyun havaları eşliğinde eğlenen davetliler, aniden bastıran yağış nedeniyle şok yaşadı. Yaş pastanın gelin ve damat tarafından kesilmesi için alana getirildiği esnada başlayan yağış, davetlilerde paniğe neden oldu. Islanmamak için alanı terk etmeye çalışan çok sayıda davetli, hızla araçlarına doğru yürüyerek salondan ayrıldı. Çift ile birlikte yakınları ve bazı davetliler, ıslanmamak için otelin kapalı salonuna doğru hareket etti.

Yaklaşık 5 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle davetlilerin büyük bölümünün ayrıldığı düğün, çiftin yakınları ve az sayıdaki davetlinin takılarını vermesinin ardından tamamen dağıldı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Bartın, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın Ulus'ta ani bastıran yağış düğünü takılar takılamadan dağıttı - Son Dakika

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