Bartın Ulus\'ta saman yangını sürüyor, yaklaşık 800 balyanın yandığı tahmin ediliyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 katlı bir binanın samanlık kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın devam ediyor.

Ulus ilçesi Çerçi köyünde Bünyamin Akar'a ait 3 katlı evin samanla dolu bodrum katında kalorifer bacasından sıçrayan alevler, içerideki samanları sardı. Sabah saat 04.00 gibi başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İş makineleri yardımıyla saman balyaları dışarı çıkartılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Binada bulunan toplam 2 bin 500 saman balyasından yaklaşık 800'nün tamamen yandığı tahmin edilirken, yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ve köylü de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler ayran içerek kendilerine gelirken, balyalardaki yangının ise yaklaşık 5 saattir devam ettiği öğrenildi.