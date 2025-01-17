Başakşehir\'de Asansör Boşluğuna Düşme Faciası

3.Sayfa

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir inşaatın içerisinde dolaşan 65 yaşındaki adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir inşaatın içerisinde dolaşan vatandaş, asansör boşluğunu fark edemeyerek düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartılan 65 yaşındaki Ahmet Balcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Balcı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken polis ekipleri inşaat çevresinde inceleme yaptı. Olaydan sonra yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL